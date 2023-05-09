Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize Süper Lig ve 1.Lig play/off ve play/out maçlarının programı belli oldu. Karşılaşmaların hangi sahada oynanacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Program şöyle:
Süper Lig Play/out
17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
16.30 Çetinkaya-Hamitköy
16.30 China B.G.Gücü-Türk Ocağı
21 MAYIS 2023, PAZAR
16.30 Çetinkaya-Türk Ocağı
16.30 China B.G.Gücü-Hamitköy
25 MAYIS 2023, PERŞEMBE
16.30 Çetinkaya-China B.G.Gücü
16.30 Hamitköy-Türk Ocağı
1.Lig Play/off
13 MAYIS 2023, CUMARTESİ
16.30 Esentepe-Düzkaya
16.30 Yalova-Pera L.Gençler Birliği
17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
16.30 Esentepe-Pera L.Gençler Birliği
16.30 Yalova-Düzkaya
21 MAYIS 2023, PAZAR
16.30 Esentepe-Yalova
16.30 Düzkaya-Pera L.Gençler Birliği
1.Lig Play/out
13 MAYIS 2023, CUMARTESİ
16.30 Girne H.Evi-M.Hacıali Yılmazköy
16.30 Ünimar Maraş-Dörtyol
17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
16.30 Girne H.Evi-Dörtyol
16.30 Ünimar Maraş-M.Hacıali Yılmazköy
21 MAYIS 2023, PAZAR
16.30 Girne H.Evi-Ünimar Maraş
16.30 M.Hacıali Yılmazköy-Dörtyol
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