Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize Süper Lig ve 1.Lig play/off ve play/out maçlarının programı belli oldu. Karşılaşmaların hangi sahada oynanacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Program şöyle:

Süper Lig Play/out

17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA

16.30 Çetinkaya-Hamitköy

16.30 China B.G.Gücü-Türk Ocağı

21 MAYIS 2023, PAZAR

16.30 Çetinkaya-Türk Ocağı

16.30 China B.G.Gücü-Hamitköy

25 MAYIS 2023, PERŞEMBE

16.30 Çetinkaya-China B.G.Gücü

16.30 Hamitköy-Türk Ocağı



1.Lig Play/off

13 MAYIS 2023, CUMARTESİ

16.30 Esentepe-Düzkaya

16.30 Yalova-Pera L.Gençler Birliği

17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA

16.30 Esentepe-Pera L.Gençler Birliği

16.30 Yalova-Düzkaya

21 MAYIS 2023, PAZAR

16.30 Esentepe-Yalova

16.30 Düzkaya-Pera L.Gençler Birliği



1.Lig Play/out

13 MAYIS 2023, CUMARTESİ

16.30 Girne H.Evi-M.Hacıali Yılmazköy

16.30 Ünimar Maraş-Dörtyol

17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA

16.30 Girne H.Evi-Dörtyol

16.30 Ünimar Maraş-M.Hacıali Yılmazköy

21 MAYIS 2023, PAZAR

16.30 Girne H.Evi-Ünimar Maraş

16.30 M.Hacıali Yılmazköy-Dörtyol



