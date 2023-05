Play-out hattı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) organize ettiği AKSA Süper Lig’de 30. ve son hafta dün oynanan maçlarla biri dışında tamamlandı. China Bazaar Gençlik Gücü ve Türk Ocağı’ndan sonra, Süper Ligde dünkü maçlardan sonra play - out oynayacak diğer 2 takım da belli oldu.Hamitköy ve Çetinkaya play out oynayacak takımlar oldular. China Bazaar Gençlik Gücü’ne 3 – 0 mağlup olan Hamitköy ile Mesarya’ya 5 – 3 yenilen Çetinkaya play out oynayacaklar.Play out sıralaması ve takımların play out maçlarına başlayacakları puanlar şöyle:Çetinkaya, 13 puanChina Bazaar Gençlik Gücü, 13 puanHamitköy, 12 puanTürk Ocağı, 12 puan17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan play out ilk maçlarının eşleşmesi şöyle oldu:Çetinkaya – HamitköyChina Bazaar Gençlik Gücü – Türk Ocağı