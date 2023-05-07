banner913
banner932
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
10 0
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
20 0
 
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
11 0
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
8 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
46 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
24 0
banner915

Play-out hattı belli oldu

banner476

banner825
Play-out hattı belli oldu
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) organize ettiği AKSA Süper Lig’de 30. ve son hafta dün oynanan maçlarla biri dışında tamamlandı. China Bazaar Gençlik Gücü ve Türk Ocağı’ndan sonra, Süper Ligde dünkü maçlardan sonra play - out oynayacak diğer 2 takım da belli oldu.
Hamitköy ve Çetinkaya play out oynayacak takımlar oldular. China Bazaar Gençlik Gücü’ne 3 – 0 mağlup olan Hamitköy ile Mesarya’ya 5 – 3 yenilen Çetinkaya play out oynayacaklar.
Play out sıralaması ve takımların play out maçlarına başlayacakları puanlar şöyle:
Çetinkaya, 13 puan
China Bazaar Gençlik Gücü, 13 puan
 Hamitköy, 12 puan
Türk Ocağı, 12 puan
17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan play out ilk maçlarının eşleşmesi şöyle oldu:
Çetinkaya – Hamitköy
China Bazaar Gençlik Gücü – Türk Ocağı
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 29 26 2 1 89 27 62 80
2. Cihangir GSK 29 19 4 6 62 33 29 61
3. Mesarya SK 29 18 7 4 61 31 30 61
4. Doğan Türk Birliği 29 17 6 6 69 31 38 57
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 29 14 7 8 46 36 10 49
6. Yenicami AK 28 13 7 8 54 46 8 46
7. Lefke TSK 29 11 6 12 35 38 -3 39
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 29 10 6 13 43 52 -9 36
9. Küçük Kaymaklı TSK 29 9 6 14 35 51 -16 33
10. Göçmenköy İYSK 29 8 5 16 43 60 -17 29
11. Çetinkaya TSK 29 7 5 17 34 63 -29 26
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 29 6 7 16 34 59 -25 25
13. Hamitköy ŞHSK 29 7 3 19 34 56 -22 24
14. Türk Ocağı Limasol 29 7 2 20 34 56 -22 23
15. Gönyeli SK 28 2 5 21 30 81 -51 11

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.