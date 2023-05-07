Play-out hattı belli oldu

Hamitköy ve Çetinkaya play out oynayacak takımlar oldular. China Bazaar Gençlik Gücü’ne 3 – 0 mağlup olan Hamitköy ile Mesarya’ya 5 – 3 yenilen Çetinkaya play out oynayacaklar.
Play out sıralaması ve takımların play out maçlarına başlayacakları puanlar şöyle:
Çetinkaya, 13 puan
China Bazaar Gençlik Gücü, 13 puan
Hamitköy, 12 puan
Türk Ocağı, 12 puan
17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan play out ilk maçlarının eşleşmesi şöyle oldu:
Çetinkaya – Hamitköy
China Bazaar Gençlik Gücü – Türk Ocağı
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|29
|26
|2
|1
|89
|27
|62
|80
|2.
|Cihangir GSK
|29
|19
|4
|6
|62
|33
|29
|61
|3.
|Mesarya SK
|29
|18
|7
|4
|61
|31
|30
|61
|4.
|Doğan Türk Birliği
|29
|17
|6
|6
|69
|31
|38
|57
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|29
|14
|7
|8
|46
|36
|10
|49
|6.
|Yenicami AK
|28
|13
|7
|8
|54
|46
|8
|46
|7.
|Lefke TSK
|29
|11
|6
|12
|35
|38
|-3
|39
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|29
|10
|6
|13
|43
|52
|-9
|36
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|29
|9
|6
|14
|35
|51
|-16
|33
|10.
|Göçmenköy İYSK
|29
|8
|5
|16
|43
|60
|-17
|29
|11.
|Çetinkaya TSK
|29
|7
|5
|17
|34
|63
|-29
|26
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|29
|6
|7
|16
|34
|59
|-25
|25
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|29
|7
|3
|19
|34
|56
|-22
|24
|14.
|Türk Ocağı Limasol
|29
|7
|2
|20
|34
|56
|-22
|23
|15.
|Gönyeli SK
|28
|2
|5
|21
|30
|81
|-51
|11