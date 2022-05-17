Play-off’ta kader maçları

Aksa 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off 2. hafta maçları bugün oynanacak.
Süper Lig’e terfi edecek son takımın belirlenme ihtimalinin olduğu karşılaşmalarda Miracle Değirmenlik oynayacağı Esentepe mücadelesini kazanması durumunda Süper Lig’e yükselecek.
Play-off 2. hafta programı ve görev yapacak hakemler şu şekilde:
18 Mayıs Çarşamba(saat: 17.00)
Mete Adanır Stadı: Miracle Değirmenlik – Esentepe: Fehim Dayı
Atatürk Stadı -Gençler Birliği – Karşıyaka: Osman Özpaşa
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