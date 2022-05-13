Kahraman “Çok zor üç maç bizi bekliyor. Esentepe’yle başlıyoruz. Kazanıp ikinci maçımıza odaklanmalıyız. Play off çok zor geçecek. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz” dedi

Aksa 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek olan son takımı belirleyecek olan play-off maçları bugün başlıyor.

Play off’un ilk maçında Esentepe ile karşılaşacak olan İskele ekibi Gençlerbirliği’nde önemli mücadele öncesi teknik direktör Kılıçali Kahraman açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına değinen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kılıçali Kahraman, “Buralara tesadüfen gelmedik. Sezon başından beridir başkanımız, yönetimimiz, futbolcularımız çok iyi çalışıyorlar. Gençlerbirliği camiasının yeri Süper Lig’dir. Yeniden Süper Lig’e dönmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Esentepe’nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kılıçali Kahraman, “Çok zor üç maç bizi bekliyor. Esentepe’yle başlıyoruz. Kazanıp ikinci maçımıza odaklanmalıyız. Play off çok zor geçecek. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



