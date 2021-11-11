Pereira farklı taktik deneyecek

Galatasaray deplasmanında alınacak iyi bir sonuçla camia üzerindeki olumsuz havanın değişeceğine inanan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Samandıra’daki hazırlıklara bu düşünceyle başlıyor.
Derbiyle başlayacak 35 günlük süreçte lig ve Avrupa’da 9 maç yapacak sarı lacivertlileri, devre arasına kadar yoğun bir maç programı bekliyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirveye yaklaşmayı hedefleyen Pereira’nın geleceği de bu karşılaşmalarda belli olacak.
Portekizli teknik adam, YukatelKayserispor mücadelesinde farklı oyuncuları farklı mevkilerde denemiş ve sahadaki dizilimi de değiştirmişti. VitorPereira, Galatasaray maçında da saha dizilimi ve oyuncu tercihlerinde sürprizler yapabilir.
Mesut Özil’e derbide forma vermeyi düşünen deneyimli çalıştırıcı, alternatif olarak da 4-2-3-1 taktiğini de milli arada deneyecek.
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