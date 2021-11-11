banner583
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
14 0
 
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
141 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
48 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
15 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
43 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
13 0
banner661
banner726

Pereira farklı taktik deneyecek

banner476

Fenerbahçe Teknik Direktörü VitorPereira, milli arada takımı toparlamak istiyor. Sarı lacivertlilerin ligdeki son 4 maçta sadece 1 puan almasının ardından Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği tartışılıyor

banner714
Pereira farklı taktik deneyecek
banner721
Galatasaray deplasmanında alınacak iyi bir sonuçla camia üzerindeki olumsuz havanın değişeceğine inanan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Samandıra’daki hazırlıklara bu düşünceyle başlıyor.
Derbiyle başlayacak 35 günlük süreçte lig ve Avrupa’da 9 maç yapacak sarı lacivertlileri, devre arasına kadar yoğun bir maç programı bekliyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirveye yaklaşmayı hedefleyen Pereira’nın geleceği de bu karşılaşmalarda belli olacak.
Portekizli teknik adam, YukatelKayserispor mücadelesinde farklı oyuncuları farklı mevkilerde denemiş ve sahadaki dizilimi de değiştirmişti. VitorPereira, Galatasaray maçında da saha dizilimi ve oyuncu tercihlerinde sürprizler yapabilir.
Mesut Özil’e derbide forma vermeyi düşünen deneyimli çalıştırıcı, alternatif olarak da 4-2-3-1 taktiğini de milli arada deneyecek.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.