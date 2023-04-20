Pep Guardiola tarihe geçti

Pep Guardiola, takımı Manchester City ile Bayern Münih'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Böylece bu turnuvada en çok yarı final gören teknik direktör oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık yarı final zamanı. Çeyrek final maçlarının ardından Milan-Inter, Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri gerçekleşti.

Yarı final maçlarında gözler, sahadaki yıldızlarla birlikte teknik adamlarda da olacak.

Manchester City'nin menajeriPepGuradiola, Devler Ligi'nde en çok yarı finale çıkan teknik direktör oldu.

İspanyol çalıştırıcı, yarı finale 10'uncu kez yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Guardiola, Barcelona ile 4, Bayern Münih ve Manchester City ile 3’er kez yarı finale çıktı.

Manchester City ile eşleşen Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti ise 9'uncu kez yarı finale çıkmayı başardı.

İtalyan teknik adam, Madrid ekibi dışında Milan ile 4, Juventus ile 1 kez yarı finale ulaştı.

Bir dönem Şampiyonlar Ligi’nde birçok takımın korkulu rüyası olan JoseMourinho ise Real Madrid ve Chelsea ile 3’er, Inter ve Porto ile 1'er kez olmak üzere 8 yarı final mücadelesinin heyecanını yaşadı.



