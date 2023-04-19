Pedro, Fenerbahçe'yi sırtladı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında ev sahibi takım Aleksic'le öne geçti.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Başakşehir'den Ahmed Touba ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı lacivertlilerde oyuna sonradan giren Joao Pedro 88'de beraberliği sağladı. Uzatma dakikalarında ise attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 1-2.
Son dakikalarda ev sahibi takımdan Ömer Ali Şahiner de kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe zorlu deplasmanı kazanarak puanını 63'e yükseltti ve lider Galatasaray'la aradaki 6 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Başakşehir ise 45 puanda kaldı.