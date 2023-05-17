Oshan, teknik ekibini belirledi

Miracle Karşıyaka teknik direktörü Oshan, Doğan Türk Birliği’nde birlikte çalıştığı Erdinç Börekçi’nin yardımcı antrenörü, İbrahim Reis’in ise kaleci antrenörü olacağını açıkladı

Süper Ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka teknik direktörü Caner Oshan, takımı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şu an itibariyle sürecin daha çok başında olduklarını ifade eden Oshan, yeni bir takım kuracaklarını ve kadroyu oluşturmaya başladıklarını söyledi. Transferin devam ettiğini ve görüşme içerisinde oldukları oyuncuların bulunduğunu ifade eden Miracle Karşıyaka teknik direktörü Caner Oshan, iyi bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi. Futbol Federasyonunun yeni sezon planlaması ile ilgili olarak belirleyeceği tarihe göre kendilerinin de planlama yapacaklarını söyleyen Oshan, kampta dahil olmak üzere tüm planlamalarının hazır olduğunu ifade etti.

Börekçi ve Reis kadroda

Yeni sezonda Miracle Karşıyaka ile yola çıkacaklarını belirten teknik direktör Caner Oshan, teknik ekibini de belirlediğini söyledi. Doğan Türk Birliği’nde birlikte çalıştığı Erdinç Börekçi’nin yardımcı antrenörü, İbrahim Reis’in ise kaleci antrenörü olacağını aktaran Oshan, ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

