Ortaköy’ün golcüsü Beytu

İktisat Bankası BTM 1. Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Ortaköy’de antrenmanlar yoğun şekilde devam ederken, takımın yeni transferi Beytullah Arık, hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çekti.

Deneyimli futbolcu Beytullah Arık hazırlık maçlarında antrenör Okan Atav tarafından forvette oynatılırken, attığı gollerle takımının galip gelmesini sağladı. Ortaköy’ün son 3 hazırlık maçında da gol atan Beytu, takımının yeni sezondaki en önemli kozlarından olacak.

