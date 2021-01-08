Oğuz’a, Dumlupınar forması hediye edildi

Mehmet Evram başkanlığındaki Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü heyeti, Mağusalı olan Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Ziyarette Mehmet EvramüDursun Oğuz’a sarı kırmızılı Yonpaş Dumlupınar formasını hediye ederken, Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz ve sponsorumuzYonpaş A.Ş. adına Maliye Bakanımız Sn. Dursun Oğuz’a nazik kabulü için teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.



