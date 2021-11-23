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Ocak’ta Merteroğlu dönemi

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Ocak’ta Merteroğlu dönemi
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AKSA Süper Ligde Rıza Erseven ile yollarını ayıran Türk Ocağı’nın yeni teknik direktörü henüz belirlenmezken, teknik direktörsüz olarak maça çıkmak için tanınan 3 haftalık yasal süre doldu.
Ertaç Taşkıran yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazanan Türk Ocağı’nda teknik direktörlük için teklif götürdüğü Hasan Burgaç ve İlker Ertemel ile anlaşamadı. Bu nedenle Mehmet Merteroğlu’na yönelen Türk Ocağı yönetimi, deneyimli teknik adamla anlaştı.
Takım kaptanı Ertaç Taşkıran da teknik direktör Mehmet Merteroğlu’na takımı maçlara hazırlamasında yardımcı olacak.
 
 

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Etiketler; #Türk Ocağı #AKSA Süper Lig
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