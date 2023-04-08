Ocak’ın ateşi geç yandı

Play-out hattındaki Türk Ocağı ile Göçmenköy arasındaki önemli karşılaşmada geriye düşmesine karşın Türk Ocağı son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Berk Bağrıkara, Halil Atlar

Türk Ocağı: Hüseyin Erkan, Ertaç, İlker İnceler, Doğukan, Sillah, Yunus, Tuğberk (68.Dk İbrahim Köse), Ömer, Mahmut Fansa, Bilal

Göçmenköy: Yusuf, Mahmut İneci, Gökhan, Bayram, Arda (28.Dk , Bekir, Cemal, Malik, Mustafa İnanç (46.Dk Mustafa Gezer), Burak (70.Dk Musa), Alattin

Goller: Dk. 45+1. İlker İnceler, Dk. 85 Ertaç, Dk. 89 İbrahim Köse (TOL)- Dk 55 Bekir, Dk. 74 Musa (Göçmenköy)



AKSA Süper Lig'de 25.haftanın kritik maçında play-out mücadelesi veren Türk Ocağı ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Karşılaşma Türk Ocağı'nın 3-2 üstünlüğünde tamamlandı.

Karşılaşmada Türk Ocağı'nın golleri İlker İnceler, Ertaç Taşkıran ve İbrahim Köse'den gelirken, Göçmenköy'de Bekir Yıldız ve Musa Şanlıer'in golleri takımlarına puan getirmedi.

8.Dk: TOL’un kazandığı köşe atışını kullanan Ertaç’ın ceza alanına gönderdiği topa Remzi kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi

16.Dk: Göçmenköy atağında Arda ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top direkten geri geldi.

45+1.Dk: TOL atağında Doğukansağdan topu ceza alanına orta şut karışımı bir vuruşla gönderdi ve topla buluşan İlker’in vuruşunda top filelere gitti. TOL 1-0 Göçmenköy

54.Dk:Göçmenköy atağında kazanılan penaltıyı kullanan Bekir’İn penaltı vuruşunda top direkten geri geldi.

55.Dk. Göçmenköy atağında topla buluşan Bekir’in vuruşunda top filelere gitti. TOL 1-1 Göçmenköy

74.Dk: Göçmenköy atağında defans arkasına atılan topta sağ çaprazda topla buluşan Musa’nın vuruşunda top filelere gitti. TOL 1-2 Göçmenköy

85.Dk: TOL’da Remzi’nin yerde kalması sonucu kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Ertaç’ın vuruşunda top filelere gitti. TOL 2-2 Göçmenköy

89.Dk: TOL atağında Ertaç’ın soldan sert ortasında İbrahim Köse kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. TOL 3-2 Göçmenköy

Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 23'e yükseltirken, Göçmenköy 20 puanda kaldı. Ligin 26.haftasında Türk Ocağı Limasol, Hamitköydeplasmanına konuk olurken, Göçmenköy haftayı bay geçecek.

