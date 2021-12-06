Ocak'ta virüs yayılıyor

AKSA Süper Lig'de iyi bir grafik yakalayan Türk Ocağı'nda korona virüse yakalananların sayısı artmaya devam ediyor.
Genç takım oyuncuları ile başlayan virüs bulaşı son olarak Bilal Ceylan ve İlker İnceler'de de görüldü. Her 2 futbolcu da son olarak Binatlı maçında başarılı bir performans sergilediler.
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