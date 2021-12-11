Ocak golcüleriyle kazandı

Türk Ocağı korona virüs vakaları nedeniyle önemli eksiklerle çıktığı Baf Ülkü Yurdu deplasmanında golcüleri Candy ve Ertaç’ın golleriyle üst üste 6. galibiyetini aldı. Baf Ülkü Yurdu ise öne geçtiğimi maçta galibiyeti koruyamayıp nagalip sonunculukta kaldı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Cem Öksüzoğulları, Ali Akçınar

BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan Sedatgil (Dk.86 Yusuf), Osita, Mustafa Yorulmaz, Doğan (Dk.63 Aytan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (Dk.46 Onur), Hüseyin Paşa

TOL: Mehmedemin, Ertaç, Remzi, Turgut (Dk.89 Emre Can), Candy, Mustafa Avcı, Akın (Dk.50 Şükrü), Can, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Karadal

Goller: 18.Dk (P) Hasan Sedatgil, 49.Dk Hüseyin Paşa (BÜY)- 2 ve 54.Dk Candy, 86.Dk Ertaç (TOL)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig'in 13.haftasında ligin çıkışta takımı Türk Ocağı Limasol deplasmanda ligin son sırasındaki Baf Ülkü Yurdu'na konuk oldu. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla Türk Ocağı oldu.

Karşılaşmada Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Candy Agbane (2) ve Ertaç Taşkıran kaydetti. Baf Ülkü Yurdu'nda Hasan Sedatgil ve Hüseyin Paşa'nın golleri puan getirmedi.

2.Dk: DTB atağında defansın hatasında topu alıp ceza alanına giren Candy, şutunda topu filelere gönderdi. BÜY 0-1 TOL

17.Dk: Baf atağında Osita ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Serkan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hasan topu filelere gönderdi. BÜY 1-1 TOL

48.Dk: BÜY atağında Hüseyin Paşa’nın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. BÜY 2-1 TOL

54.Dk: TOL atağında Candy ceza sahası içerisinde topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 2-2 TOL

86.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertaç topu filelere gönderdi. BÜY 2-3 TOL

Bu sonuçla Türk Ocağı takımı puanını 24 yaparken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Türk Ocağı derbi maçında Doğan Türk Birliği ile karşılaşırken, Baf Ülkü Yurdu da Lefke deplasmanına konuk olacak.

