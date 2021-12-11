Ocak golcüleriyle kazandı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Cem Öksüzoğulları, Ali Akçınar
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan Sedatgil (Dk.86 Yusuf), Osita, Mustafa Yorulmaz, Doğan (Dk.63 Aytan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (Dk.46 Onur), Hüseyin Paşa
TOL: Mehmedemin, Ertaç, Remzi, Turgut (Dk.89 Emre Can), Candy, Mustafa Avcı, Akın (Dk.50 Şükrü), Can, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: 18.Dk (P) Hasan Sedatgil, 49.Dk Hüseyin Paşa (BÜY)- 2 ve 54.Dk Candy, 86.Dk Ertaç (TOL)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig'in 13.haftasında ligin çıkışta takımı Türk Ocağı Limasol deplasmanda ligin son sırasındaki Baf Ülkü Yurdu'na konuk oldu. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla Türk Ocağı oldu.
Karşılaşmada Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Candy Agbane (2) ve Ertaç Taşkıran kaydetti. Baf Ülkü Yurdu'nda Hasan Sedatgil ve Hüseyin Paşa'nın golleri puan getirmedi.
2.Dk: DTB atağında defansın hatasında topu alıp ceza alanına giren Candy, şutunda topu filelere gönderdi. BÜY 0-1 TOL
17.Dk: Baf atağında Osita ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Serkan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hasan topu filelere gönderdi. BÜY 1-1 TOL
48.Dk: BÜY atağında Hüseyin Paşa’nın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. BÜY 2-1 TOL
54.Dk: TOL atağında Candy ceza sahası içerisinde topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 2-2 TOL
86.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertaç topu filelere gönderdi. BÜY 2-3 TOL
Bu sonuçla Türk Ocağı takımı puanını 24 yaparken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Türk Ocağı derbi maçında Doğan Türk Birliği ile karşılaşırken, Baf Ülkü Yurdu da Lefke deplasmanına konuk olacak.
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