Ocak avantajı elinden kaçırdı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler:Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Cem Öksüzoğulları
TOL: Hüseyin, Mehmet Uçar, Doğukan, Ali Avcısoyu, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, Eren, İsmet, İlker Tek, İbrahim Karadal
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Yılmaz Çetin, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup, Rahmi
Goller: 40.Dk Ali Avcısoyu (TOL), Dk 84 Aziz Özsakallı (Lefke)
Aksa Süper Lig’de 30. ve son hafta maçında Türk Ocağı ile Lefke karşılıklı attıkları birer golle 1 – 1 berabere kaldılar.
Dengeli giden maçın ilk devresinin son bölümünde etkisini artıran Türk Ocağı, 40’da Ali Avcısoyu’nun golüyle 1 – 0 öne geçti.
Lefke ikinci devrede daha etkili olan taraftı. Özellikle Aziz’in oyuna girmesinden sonra etkisini artıran konuk ekip 84’te Aziz ile 1 – 1’i buldu.
1 – 1’den sonra oyundaki baskısını artıran Lefkeliler, bir pozisyonda penaltı kararı vermemesinden dolayı hakem Mehmet Sezener’e yoğun tepki gösterdiler. Uzatma anlarında Kasım ile çok net pozisyonu değerlendiremeyen Lefke, 1 puana razı oldu.
Türk Ocağı aldığı 1 puanla 39 puana ulaşıp play-out oynamak zorunda kaldı. Lefke ise 50 puanda sezonu tamamladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.