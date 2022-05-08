Ocak avantajı elinden kaçırdı

Süper Lig’de play-out hattında bulunan Türk Ocağı konuk ettiği Lefke karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapatmasına karşın maçın son bölümünde kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak play-out maçlarına daha iyi puanla başlama şansını kaçırdı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler:Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Cem Öksüzoğulları

TOL: Hüseyin, Mehmet Uçar, Doğukan, Ali Avcısoyu, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, Eren, İsmet, İlker Tek, İbrahim Karadal

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Yılmaz Çetin, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup, Rahmi

Goller: 40.Dk Ali Avcısoyu (TOL), Dk 84 Aziz Özsakallı (Lefke)



Aksa Süper Lig’de 30. ve son hafta maçında Türk Ocağı ile Lefke karşılıklı attıkları birer golle 1 – 1 berabere kaldılar.

Dengeli giden maçın ilk devresinin son bölümünde etkisini artıran Türk Ocağı, 40’da Ali Avcısoyu’nun golüyle 1 – 0 öne geçti.

Lefke ikinci devrede daha etkili olan taraftı. Özellikle Aziz’in oyuna girmesinden sonra etkisini artıran konuk ekip 84’te Aziz ile 1 – 1’i buldu.

1 – 1’den sonra oyundaki baskısını artıran Lefkeliler, bir pozisyonda penaltı kararı vermemesinden dolayı hakem Mehmet Sezener’e yoğun tepki gösterdiler. Uzatma anlarında Kasım ile çok net pozisyonu değerlendiremeyen Lefke, 1 puana razı oldu.

Türk Ocağı aldığı 1 puanla 39 puana ulaşıp play-out oynamak zorunda kaldı. Lefke ise 50 puanda sezonu tamamladı.

