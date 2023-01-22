Nurel, yeniden başkan

Merit Alsancak Yeşilova'da Genel Kurul geçtiğimiz gün gerçekleşirken, Genel Kurul'da seçime tek aday olarak giren Redif Nurel yeniden kulübün başkanı oldu.

AKSA Süper Lig'in Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da tek aday olmasına rağmen yine geçtiğimiz genel kurullarda olduğu gibi oldukça kalabalık bir üye katılımıyla gerçekleşen genel kurulda Merit Alsancak Yesilova oy birliği ile Redif Nurel’le yola ile devam dedi.

Genel kurulda kulüpte çok emekleri bulunan eski başkanlar yöneticiler kurucu üyeler ve mevcut üyeler bulunması geceye ayrı bir önem kazandırırken yeni kurulacak yönetimde eski başkanların da yer alacağı ve artık yesilovada yeni yine yeniden yeni bir dönem başlayacağı konuşuluyor.



Genel kurulda üyelere hitap eden Nurel, son yapılan genel kuruldan bu yana 3 yılda 2 sefer 2. lik kupasını aldıklarını belirterek “bu yıl beklenmedik bir başarısızlıkla ilk devrede sadece 13 puan toplayabildik ancak hem kaliteli futbolcularımız ve teknik heyetimizle hem de aramıza katılan yeni transferlerimizle sonunda sahamıza kavuşacağımız 2. devrede fark yaratacağız” dedi.

Mali raporda özellikle isim sponsoru Merit oteller zincirinin katkılarından bahsederek Merit oteller gurubu sahibi Besim Tibuk'a ve tüm personeline teşekkür ederken son 3 yılda pandemiye rağmen kendi şirketi olan Nurel Group’un da kulübe 8 milyon TL’ nin üzerinde katkısı olduğunu beyan eden Redif Nurel başta Nurel Group personeline sonra da irili ufaklı tüm katkılardan bahsederek tüm destek verenlere teşekkür etti.

Nurel kulübü aldıkları noktadan çok çok iyi bir yere getirdiklerini belirtirken yatırımlarını hiç durmadan devam ettireceklerini ifade ederek tüm üyelerden ve camiadan daha fazla ilgi beklediklerini dile getirdi.

Yeşilova artık bir süper lig takımıdır ve kendisinden sonra da hep öyle kalması icin çalışmalarına projelerini ilk günden bugüne kendini yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyesi arkadaşları ve yeni oluşacak yönetimle birlikte bıkmadan usanmadan gerçekleştirmek için çalışacağına söz verdi. Merit Alsancak Yeşilova futbol takımının artık tek eksiği süper lig şampiyonluğudur bunu da tek başına başkan ve 3-5 yönetici başaramaz belediyesi sivil toplum örgütleri üyeleri camiası herkesin bu işe inanması gerektiğini birlikte olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Faaliyet raporu ve mali rapor da oy birliği ile kabul edildi ve alkışlar eşliğinde Redif Nurel’in başkanlığı ilan edildi. Başkanlıkta 10. Yılına giren Nurel herkese ayrı ayrı teşekkür etti ve daha güçlü bir yönetim ve Yeşilova'yla yola devam dedi.

