Ndiaye Süper Lig'e döndü

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Ülkemizde daha önce Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen deneyimli orta saha Badou Ndiaye Süper Lig'e geri döndü.

Son olarak Yunan ekibi Aris Selanik'te oynayan Ndiaye, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.



