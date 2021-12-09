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Murat Şarman yok yere ceza aldı

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Cihangir futbolcusu Murat Şarman’a, kavgada yer aldığı ve rakip takım futbolcusuna yumruk attığı gerekçesiyle verilen 3 maçlık ceza, hakemin yanlışlıkla Murat Şarman’ı cezalandırdığı anlaşılınca iptal edildi

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Murat Şarman yok yere ceza aldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun, Cihangir – K. Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, Cihangir’in futbolcusu Murat Şarman ile ilgili aldığı karara yapılan itirazı görüştü.
Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, “Murat Şarman’nın maçın 66. Dakikasında meydana gelen kavgada yer aldığı ve rakip takım futbolcusuna yumruk attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla cezalandırılmıştır. Disiplin Kurulu ise futbolcuya 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Hakem ve gözlemci raporları incelendiğinde maçın gözlemcisi raporunda açıkça konu futbolcunun maç esnasında meydana gelen kavgaya dahil olmadığı ve olaylardan uzak durduğu ve hakemin yanlışlıkla kişide hata yaparak konu futbolcuyu cezalandırdığı ifade edilmektedir.
Bu cihetle maçın hakeminin hatalı karar verdiği ve kişide hata yapılarak yanlış futbolcuyu cezalandırıldığı açıkça belli olan olayda konu futbolcu aleyhine verilen 3 maçlık resmi müsabakadan men cezasını oybirliği ile iptal ederiz.” ifadeleri kullanuldı.
 
 
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