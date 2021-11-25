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Mullacuma, Dünyanın en iyileri arasında

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Mullacuma, Dünyanın en iyileri arasında
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Futboltenisinde Dünyanın en iyi kadın ve erkek sporcuları tekli kategoride 3.EstherJordi Anı Kupasında bir araya geliyorlar.
Bu anlamlı ve özel turnuvaya Futboltenisi Federasyonuna gönderilen özel davet ile kadınlar Dünya ikincisi sporcumuz Ayşe Mullacuma ve antrenörü Makbule Nurtunç Cuma günü Romanya'nın İzvorani şehrine gidecekler. 27 – 28 Kasım  tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva da ilk üçe girene para ödülü verilecek. 
EstherJordi,Fifta'nın isim babası ve kurucusu Josef Rothenfull 'un eşi ve  Fifta'nın ilk genel sekreteri idi.
 
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