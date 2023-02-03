Muhtaroğlu’ndan tecrübeli yönetim

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) olağan üstü genel kurulu Ahmet Sami Topcan Salonunda yapılmış ve Hakan Muhtaroğlu, üyelerin oy birliğiyle derneğin yeni başkanı seçilmişti. Hakan Muhtaroğlu, birlikte çalışacağı yönetim kurulunu belirledi. Hakan Muhtaroğlu’nun yönetiminde şu kişiler yer alıyor: “Rüya Sakallı, Emre Öztaşlı, Mustafa Öztugay, Turgay Misk, Alper Aligüllü, Timur Ercan Bodi, Mustafa İkizer, Zekai Töre ve Muzaffer Soyer”
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