Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı golcüyle 2025 yılına dek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek kulübünden kiralanan Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 45 maçta 14 gol fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Muhammed, 2021-2022 sezonun geride kalan diliminde de 5 kez gol sevinci yaşadı.
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