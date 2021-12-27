banner762
banner753
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
5 0
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
12 0
 
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
382 0
62 0
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
93 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
294 0
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz"
239 0
banner661
banner726

Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da

banner476

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Mısırlı golcü 2025'e kadar Galatasaray'da

banner714
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
banner721
Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı golcüyle 2025 yılına dek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek kulübünden kiralanan Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 45 maçta 14 gol fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Muhammed, 2021-2022 sezonun geride kalan diliminde de 5 kez gol sevinci yaşadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.