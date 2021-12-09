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Muammer antrenmanlara başladı

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Muammer antrenmanlara başladı
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AKSA 1. Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Çetinkaya'nın orta saha futbolcusu Muammer Tip, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Çapraz bağ ameliyatı olan 26 yaşındaki başarılı 8 numara pozisyonundaki Muammer Tip devre arasını da iyi geçirerek ligin ikinci devresinde takıma katılmayı hedefliyor. Bu arada Çetinkaya’nın diğer çapraz bağ ameliyatı geçiren futbolcusu olan Batuhan’ın da rehabilite süreci devam ediyor.
 
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