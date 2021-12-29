MTG’yi tura, kaptanı taşıdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ile Birinci Lig ekibi Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaştı. Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçı Mağusa Türk Gücü zorlanmadan 3 – 0 kazandı. İlk devresi 0 – 0 biten maçta Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Emre Özsin ve kaptan Uğur Gök 2 atarken, Süper Lig lideri maçı 3 – 0 kazanıp turu geçti.

