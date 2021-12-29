banner762
banner753
Mesarya’da, Mesarya turladı
Mesarya’da, Mesarya turladı
11 0
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
201 0
 
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
70 0
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
26 0
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
5 0
"Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı”
802 0
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
9 0
banner661
banner726

MTG’yi tura, kaptanı taşıdı

banner476

banner714
MTG’yi tura, kaptanı taşıdı
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.
Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ile Birinci Lig ekibi Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaştı. Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçı Mağusa Türk Gücü zorlanmadan 3 – 0 kazandı. İlk devresi 0 – 0 biten maçta Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Emre Özsin ve kaptan Uğur Gök 2 atarken, Süper Lig lideri maçı 3 – 0 kazanıp turu geçti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.