MTG’den, Yenicami’ye sert cevap

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nün Basın Sözcüsü Derviş Doğan yaptığı basın açıklamasıyla Yenicami’nin maç sonrasında MTG camiası üzerinden hakemleri hedef alan açıklama yaptığını ifade ederek bu açıklamalara sert bir cevap verdi.

MTG’nin basın bildirisi şöyle:

Bugüne kadar MTG Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak hakemlerimizin yönettikleri maçlarımız hakkında yorum yapmaktan imtina ile kaçındık. Hakem hatalarını hepimiz insanız hata yapabiliriz anlayışıyla görmezden geldik, hakemlerimizi asla tartışma konusu yapmadık.. Ve geçtiğimiz Pazar günü oynanan MTG-YAK karşılaşması sonrası camiamıza yönelik gerek maç esnasında yaşanan ve yaşanmayan olayları kendine göre değerlendiren hatta ve hatta yalan yanlış haber yapmaktan geri durmayan bir telefon dahi edip yaptıkları haberleri teyit etmeyen ettirmeyen tamamen maksatlı ve karalama odaklı bir yayın akışı izledik. Bu yayın akışında YAK Yönetimi, Yenicami kökenli spor yazarı ve Gıynık Gazetesi işbirliğinde gün boyu sürdü. MTG camiasına yönelik bu karalama yayınlarının meğer YAK yönetiminin ve teknik heyetinin camiamız üzerinden KTFF ve dolayısıyla hakemlerle hesaplaşması olduğunu üzülerek gördük. YAK Yönetiminin gün boyu “ Adalet İstiyoruz” diye etkilemeye çalıştığı hakemlerin 13 Ekim Pazar günü yüzlerce futbolseverin gözleri önünde oynanan MTG-YAK karşılaşmasında 90 + lar boyunca kendilerinin kural ihlali yaptığını da hepimiz gördük.YAK teknik direktörünün ve yardımcısının kırmızı kart cezalısı olduğu ve karşılaşmayı saha dışında izlemesi gerektiği sürelerde her iki teknik adam da karşılaşmayı saha içinden takımlarına en yakın yerden izlemişlerdir. Bu durumu gün boyu eleştirdikleri ve adalet istedikleri hakemlerin gözlerinin içine baka baka yapmışlardır. Nitekim kırmızı kart cezalısı teknik direktör ve yardımcısının maç boyunca saha içinde olmasına göz yuman hakemler değil miydi? YAK yönetiminin böylesi ucuz ve etik dışı davranışı ve MTG camiası üzerinden hakemleri hedef alması bizleri en çok üzen husus olmuştur. YAK gibi Kıbrıs Türk Futboluna damgasını vurmuş köklü bir camianın böylesi bir yönetim anlayışıyla idare edilmesi gerçekten çok üzücüdür. Umarız ki bundan sonra köklü camialarına yaraşır bir sorumluluk üslenirler ve böylesi ayak oyunlarına tevessül etmezler. Biz MTG olarak her koşulda saha içinde ve saha dışında bizlere yakışanı yapmaya onurlu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile maddi manevi her türlü emeği katkıyı esirgemeden ortaya koyarak takımlarını sezona hazırlayan tüm kulüplerimize ve adil yönetimden taviz vermeyen hakemlerimize bir kez daha başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla.

MTG BASIN SÖZCÜSÜ

DERVİŞ DOĞAN