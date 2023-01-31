MTG kaçıyor, Cihangir takip ediyor

Aksa Süper Lig’in 2. Devresinin ilk haftası olan 16. Hafta oynanan 7 maçla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü ile takipçisi Cihangir haftayı kayıpsız geçmeyi başardılar. MTG konuk ettiği Türk Ocağı takımını 1-0 mağlup ederek kendisine ait olan 13 maçlık galibiyet serisini 14 maça çıkararak rekorunu yenildi. Liderin takipçisi Cihangir ise galibiyet serisini 7 maça çıkararak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.Ligin dibinde ise haftayı beraberlikle tamamlayan Gönyeli ile Çetinkaya takımları rakiplerinin mağlup olduğu haftada bir puana sevindiler.Ligin 16. Haftasında oynanan 7 maçın üçünü ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maç berabere tamamlandı, bir maçı ise deplasman takımı kazanmayı başardı.Oynanan maçların ikisi golsüz tamamlanırken, toplam 18 kez kale ağları havalanarak kısır bir hafta geride kalmış oldu.Gol krallığı yarışında Cihangir’den Muhhittin haftayı boş geçmesine karşın 16 golle ilk sırada yer alırken, haftayı hat-trick yaparak kapatan Yenicami’nin gol ayağı Sylla 12 gole ulaşarak Muhittin’e yaklaştı. Ligde 10 golü olan Şenol (MTG), Arif (MTG), Burak (Göçmenköy), Pote (MTG) takiplerini sürdürdüler.16. haftada oynanan 7 maçta 27 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterilirken, Gönyeli ile Merit A. Yeşilova maçında kart çıkmaması dikkat çekti.Liderin takipçisi Cihangir bu sezon evinde oynadığı maçları kaybetmeme alışkanlığını güçlü rakibi Yonpaş Dumlupınar’ı da mağlup ederek sürdürürken, arka arkaya 7.ci galibiyetini de almış olduChina Bazaar Gençlik Gücü karşısında üç kez fileleri havalandırarak galibiyette başrol oynayan Yenicami futbolcusu Badara Naby Sylla oldu ve haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Hamitköy karşısında ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen takımının eksiklerini iyi okuyarak ve rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirerek oyuna yaptığı hamlelerden yüzde yüz verim alan Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci haftanın teknik direktörü oldu.Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından biri olan K. Kaymaklı – Hamitköy maçının hakemi olan Utku Hamacıoğlu, gerek maçın başında Hamitköy kalecisi Tolga’ya gösterdiği kırmızı kartta doğruluğu gerekse maç boyunca doğru düdükleriyle haftanın hakemi oldu.H.Celil (K.Kaymaklı), Emre Özsin (MTG), Yankı (Cihangir), Mehmet Göktaş (Yenicami)İrfan (Lefke), Nurettin(Cihangir), Yusuf(MTG), Recep (Çetinkaya), Koray(Yenicami), Sercan(Cihangir), Hascan(Yenicami), Hasan Celil(K.Kaymaklı), Yankı(Cihangir), Sylla(Yenicami), Güvenç (M. A Yeşilova)MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 1 – 0Çetinkaya-Göçmenköy: 0 – 0K.Kaymaklı-Hamitköy: 4 – 2Gönyeli-MeritA.Yeşilova 1 – 1Cihangir-Yonpaş Dumlupınar: 3 – 1Lefke-Mesarya 0 – 0ChinaB.G.Gücü-Yenicami 1 – 4Türk Ocağı – GönyeliHamitköy – ÇetinkayaM. A Yeşilova – C.B Gençlik GücüGöçmenköy – LefkeMesarya – CihangirYenicami – K.KaymaklıY. Dumlupınar – Doğan T. Birliği