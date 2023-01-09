MTG, Diyarbekirspor'u mağlup etti

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü Antalya'da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi.Türkiye 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Diyarbekirspor karşısında iyi mücadele eden MTG takımı, Mickael Pote ve yeni transferi Mustafa Yaşınses'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.