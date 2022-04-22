MTG A2 şampiyon

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig A2 Ligi'nde Mağusa Türk Gücü(MTG) A2 takımı 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
Bugün Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Cihangir A2 ligi karşılaşmasını 2-0 kazanan MTG A2 takımı bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşma sonunda MTG A2 takımı büyük sevinç yaşarken, bu sevinçlerine başkan Koral Bozkurt ve yöneticiler de ortak oldu.
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