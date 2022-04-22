banner762
banner815
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
76 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
7 0
 
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
19 0
Bu tabelalar tam memleketin özeti
Bu tabelalar tam memleketin özeti
36 0
25 0
Haskasap Achna’da zafere sürdü
Haskasap Achna’da zafere sürdü
7 0
İlk finalist GG
İlk finalist GG
10 0
banner797
banner794

MTG A2 şampiyon

banner476

banner825
MTG A2 şampiyon
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig A2 Ligi'nde Mağusa Türk Gücü(MTG) A2 takımı 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
Bugün Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Cihangir A2 ligi karşılaşmasını 2-0 kazanan MTG A2 takımı bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşma sonunda MTG A2 takımı büyük sevinç yaşarken,  bu sevinçlerine başkan Koral Bozkurt ve yöneticiler de ortak oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.