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MTG A2 Gençleri de şampiyon

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MTG A2 Gençleri de şampiyon
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AKSA A2 Süper Ligde Mağusa Türk Gücü A2 Takımı, sezon tamamlanmadan şampiyonluğunu ilan etti. Esat Erdoğmuş Stadında Hamitköy A2 Takımını mağlup eden Mağusa Türk Gücü A2 Takımı, üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı.
Yeni kurulan bir takım olarak Kamil Arifoğlu’nun teknik direktörlüğünde, ezeli rakibi Dumlupınar’ın önünde şampiyon olan sarı yeşilli gençler şampiyonluk kupasını ise gelecek hafta alacaklar.
 
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