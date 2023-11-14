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Mormenekşe’de Şerifoğlu ve ekibiyle yollar ayrıldı

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Mormenekşe’de 2 sezondur takımın başında olan teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve ekibi yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı

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Mormenekşe’de Şerifoğlu ve ekibiyle yollar ayrıldı
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği’nde yol ayrımı yaşandı. İki sezondur takımın başında olan Teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve ekibi görevinden ayrıldı.
Son haftalarda alınan kötü sonuçlara 8’nci haftada yaşanan Geçitkale mağlubiyeti eklenince kulüp başkanı Metin Menekşeli ve Teknik Direktör Eralp Şerifoğlu bir görüşme yaparak anlaşmaya vardı ve karşılıklı olarak yolları ayırdı.
Son galibiyetini üçüncü haftada Binatlı karşısında alan Mormenekşe, beş maçta galibiyet elde edemezken iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Mormenekşe 9 puanla 11’inci sırada bulunuyor.
 
 
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