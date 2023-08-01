Mormenekşe’de Menekşeli ile devam

Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nde dün akşam yapılan genel kurulda mevcut başkan Metin Menekşeli yeniden başkan seçildi.

Daha önce yapılması gereken ancak Metin Menekşeli’nin sağlık sebeplerinden dolayı ertelenen genel kurulda yeniden başkan seçilen Metin Menekşeli üyelere yaptığı kısa konuşmada bu yıl ki hedeflerinin süper lig olduğunu belirterek, teknik direktör Eralp Şerifoğlu nezaretinde güçlü bir takım kuracaklarını belirtti.

Mormenekşe A takımı yaklaşık bir aydır saha çalışmalarına devam ediyor.

