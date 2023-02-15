Mormenekşe yasını logosuna taşıdı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin yasını, logosuna siyah renk ekleyerek tutma kararı aldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada başta Adıyaman’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, ayrıca Türkiye’nin diğer illerinde hayatını kaybedenler için logoda güncelleme yapıldığı ve acı olayın yasını tutma adına siyah rengin eklendiği duyuruldu.

Mormenekşe Kulübü Yönetim Kurulu’ndan yapılan kamuoyu açıklaması şöyle:

KAMUOYUNU DUYURU

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra başta Adıyaman’da yitirilen minik canlarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz , Türkiye’nin diğer illerinde yitirilen vatandaşlarımız ve depremde canını kaybeden herkes için bizlerde toplum gibi derin ve tarifi imkansız bir acı içindeyiz. Kulüp yönetim kurulu olarak aldığımız karar çerçevesinde yaşanan bu acı olayın yasını tutmak anlamı ile logomuza siyah renk eklemeyi uygun bulduk. Bundan böyle logomuzun tarafınızca da bu şekilde kullanılmasını rica ederiz.

