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Mormenekşe tek attı 3 aldı

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Mormenekşe konuk ettiği ligden düşmesi kesinleşen Görneç karşısında penaltıdan bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı

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Mormenekşe tek attı 3 aldı
Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Hakan Gök, Rüya Sakallı
Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Fetin, Aykut(Rıdvan), Tugay, Hüseyin(Ertan), İrfan,  Burak(Hasan), Mehmet, Gökay, Süleyman(Abdi).
Görneç:Hasan Bilal, Volkan, Hüseyin, Mehmet İnce, Necati, Levent, Halil (Koray), Mehmet Çavuş, Salih(Mustafa), İrfan, Celal
Gol: Dk. 17 Süleyman(Pen) (Mormenekşe)
 
Aksa 1. Lig’in 28. Hafta mücadelesinde ligde rahat konumda olan Mormenekşe konuk ettiği ligden düşmesi kesinleşen Görneç karşısında tek golle sahadan galip ayrılarak puanını 38’e yükseltti.
Karşılaşma oldukça sıcak bir havada oynanması nedeniyle her iki takımında rölantide mücadele ettiği dikkatlerden kaçmazken ev sahibi  Mormenekşe pozisyon üretmekte zorlandı.
Dk. 19 Organize gelişen Mormenekşe atağında Mehmet Göreli sağ kanattan Görneç ceza sahasına girerek son çizgiye inmek isterken Görneç defansının müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Hakan Ünal penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Süleyman golünü atarak skoru 1-0 yaptı.
İlk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede de her iki takımın gol çabası sonuçsuz kalınca maç Mormenekşe 1 – Görneç 0  şeklinde tamamlandı.
 
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