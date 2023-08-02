Mormenekşe kalecileri Yusuf Düzgün’e emanet

İbrahim DALOĞLU
Doğu bölgesinin 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nde kaleci antrenörlüğüne Yusuf Düzgün getirildi.
Uzun yıllar Mormenekşe ve bölge takımlarında kalecilik yapan Yusuf Düzgün yeni sezonda Mormenekşe teknik kadrosunda kaleci antrenörü olarak görev yapacağı Mormenekşe Kulübü sosyal medya hesabından duyuruldu.
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