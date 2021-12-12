Mormenekşe, golcüsüyle kazandı

Mormenekşe, sonuncu Görneç karşısında oldukça zorlandığı maçı golcüsü Süleyman’ın golüyle kazanarak çıkışını sürdürdü. 9 kişi kalan Görneç ise bir maçı daha galibiyetsiz tamamladı.Görneç cephesi Serkan Durmaz’a yoğun tepki gösterdi

Görneç Üç Şehitler StadıSerkan Durmaz, Emre Çevikdal, Yusuf BakarHasan Bilal, Mehmet İnce, Volkan (63.Dk Mehmet Özsoy), Levent, Fıart, Abdurrahman, Halil (63.Dk Mustafa Elisopalı), Besim, Ertunç, Necati, Mustafa ÖzbekMehmet Salih, Gökay, Fetin, Aziz (79.Dk Sami), İrfan, Halil Türen (46.Dk Ertan) (85.Dk Nasuh), Hüseyin Özbilen (55.Dk Burak), Tugay, Erdoğ, Aykut, Süleyman60.Dk Süleyman Bayır (Mormenekşe)AKSA Birinci Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Mormenekşe, lig sonuncusu Görneç’e konuk oldu.Görneç’in iyi mücadele ettiği maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi. Mormenekşe, Görneç karşısında oldukça zorlandığı maçı golcüsü Süleyman Bayır’ın 60. dakikadaGökay’ın ortasında attığı golle kazanarak çıkışını sürdürdü.Görneç ise bir maçı daha galibiyetsiz tamamlarken, Ali Özçalışkan yönetiminde de galibiyetle tanışamadı. Maç sırasında ve sonrasında hakem Serkan Durmaz’a Görneç cephesinden yoğun tepki gösterildi.Görneç’in penaltı beklediği pozisyonlara Serkan Durmaz’ınduyarsız kalmasına tepki gösteren Görneç’te Fırat Kulle ile Levent kırmızı kart gördüler. Maçtan sonra ise Mehmet İnce itirazları nedeniyle Serkan Durmaz’dan kırmızı kart gördü.