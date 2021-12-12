Mormenekşe, golcüsüyle kazandı

Stadyum:Görneç Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar
Görneç: Hasan Bilal, Mehmet İnce, Volkan (63.Dk Mehmet Özsoy), Levent, Fıart, Abdurrahman, Halil (63.Dk Mustafa Elisopalı), Besim, Ertunç, Necati, Mustafa Özbek
Mormenekşe: Mehmet Salih, Gökay, Fetin, Aziz (79.Dk Sami), İrfan, Halil Türen (46.Dk Ertan) (85.Dk Nasuh), Hüseyin Özbilen (55.Dk Burak), Tugay, Erdoğ, Aykut, Süleyman
Goller: 60.Dk Süleyman Bayır (Mormenekşe)
AKSA Birinci Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Mormenekşe, lig sonuncusu Görneç’e konuk oldu.
Görneç’in iyi mücadele ettiği maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi. Mormenekşe, Görneç karşısında oldukça zorlandığı maçı golcüsü Süleyman Bayır’ın 60. dakikadaGökay’ın ortasında attığı golle kazanarak çıkışını sürdürdü.
Görneç ise bir maçı daha galibiyetsiz tamamlarken, Ali Özçalışkan yönetiminde de galibiyetle tanışamadı. Maç sırasında ve sonrasında hakem Serkan Durmaz’a Görneç cephesinden yoğun tepki gösterildi.
Görneç’in penaltı beklediği pozisyonlara Serkan Durmaz’ınduyarsız kalmasına tepki gösteren Görneç’te Fırat Kulle ile Levent kırmızı kart gördüler. Maçtan sonra ise Mehmet İnce itirazları nedeniyle Serkan Durmaz’dan kırmızı kart gördü.
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