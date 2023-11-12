Mormenekşe, Geçitkale’de morardı

Birinci Lig’in önemli karşılaşmasında Geçitkale konuk ettiği Mormenekşe’yi her iki devrede bulduğu gollerle 4 – 1 mağlup ederek puanını 10 yaparak Mormenekşe’nin üzerine çıktı

Geçitkale StadıFerhat Tuna , Cenk Aras Özfutu, Serdar Gürpınar.Hasan, Erkal, Hüseyin Yeşilbaş(Vedat) Ali(Çağrı),Yekta, Hüseyin Özbilen(Rifat) , Mehmet (Muhammet), Emre(Arif), Enes, Cemil, İrfan.Doğukan, Ertan, Fetin, Tugay (Gökay), Aykut(Mustafa), İrfan, Atakan, Justice(Erdoğ), Ertan Menekşeli(Ahmet), Sami(Burak), Erhan.Dk. 4 Hüseyin Yeşilbaş, Dk. 8 Mehmet Çavuş, Dk. 46 Enes, Dk. 67 Çağrı (Geçitkale), Dk. 66 Atakan(Mormenekşe)İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 8. Haftasında iki doğu bölgesi takımı olan Geçitkale ile Mormenekşe arasındaki mücadelede ev sahibi Geçitkale sahadan 4 – 1 galip ayrılarak bu sezon ki üçüncü galibiyetini aldı.Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Geçitkale oldu.Dk. 3 Geçitkale atağında Mormenekşe ceza alanında Enes’in düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıyı kullanan Hüseyin Yeşilbaş topu ağlara gönderdi. 1 – 0Dk. 8 Geçitkale’nin kullandığı serbest vuruşta Cemil’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mehmet Çavuş topu kafayla ağlara gönderdi. 2 – 0İlk devrede başka gol olmayınca 2 – 0 Geçitkale üstünlüğünde tamamlandı.İkinci devreye de hızlı başlayan ev sahibi Geçitkale oldu.Dk.46 İkinci yarıya hızlı başlayan Geçitkale atağında orta alanda topla buluşan Cemil'in ara pasında topla buluşan Enes defanstan sıyrılarak şutunda top köşeden ağlara gitti.Dk. 61 Mormenekşe atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Ertan'ın şutunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.Dk. 66 Mormenekşe'nin sol çizgiden kazandığı taçı kullanan İrfan'ın uzun kullandığı taç atışında iyi yükselen Atakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-1Dk. 67 Geçitkale atağında oyuna yeni giren Çağrı, Mormenekşe ceza sahası sağ çaprazında topla buluşarak şutunda topu ters köşeden ağlara gönderdi. 4-1Dk. 80 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla Rifat sağ kanattan Mormenekşe ceza sahasına girerken yaptığı ortada müsait pozisyonda İrfan'ın kafa vuruşunda kaleci Doğukan topu kornere çeldi.Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları gol getirmeyince maç Geçitkale 4 – Mormenekşe 1 şeklinde tamamlandı.