Montella'nın ekibi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan VincenzoMontella'nın yardımcılıklarını yapacak isimler netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre VincenzoMontella'nın antrenörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışan DanieleRusso'nun yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadroda yer alan Selçuk Şahin, milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde ise analiz antrenörü olarak MassimoCrivellaro ve Okan Aydıner, atletik performans antrenörü olarak da PierpaoloPolino ve Vural Durmuş görev alacak.

Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Futbol Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.



