MiracleDeğirmenlik’in takım otobüsü yenilendi

Miracle Değirmenlik takımı otobüsünü yeniledi. AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımında yenilikler devam ediyor. Yeni sezona bugün Baf Ülkü Yurdu deplasmanı ile merhaba diyecek olan yeşil-beyazlılar’da takım otobüsü yeni logo tasarımı ile giydirilerek baştan sonra yenilendi. Yeni sezonda takımı maçlara taşıyacak otobüsün yeni görünümü taraftarlar tarafından da beğeni ile karşılandı.
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