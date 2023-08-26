Miracle Değirmenlik’ten farklı prova

Sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımı bugün oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-1 kazandı. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumunda oynanan karşılaşmada Yonpaş Dumlupınar’a konuk olan Miracle Değirmenlik rakibini Kasım(3) ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile 4-1 mağlup etti.

