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Miracle Değirmenlik’ten farklı prova

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Miracle Değirmenlik’ten farklı prova
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Sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımı bugün oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-1 kazandı. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumunda oynanan karşılaşmada Yonpaş Dumlupınar’a konuk olan Miracle Değirmenlik rakibini Kasım(3) ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile 4-1 mağlup etti.
 
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