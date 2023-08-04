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Miracle Değirmenlik hazırlık maçlarına başlıyor

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Miracle Değirmenlik hazırlık maçlarına başlıyor
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18 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başlayan Miracle Değirmenlik ilk hazırlık maçında yarın Lapta ile karşılaşacak. Haftanın son idmanını dün Gaziköy’de yapan Miracle Değirmenlik takımı yaptığı bu çalışma ile bu haftanın son idmanını yapmış oldu. Bugün saat 17:45’de Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında Lapta ile ilk hazırlık maçına  çıkacak olan yeşil-beyazlılar Pazar gününü dinlenerek geçirecek.
 
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