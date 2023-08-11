Miracle Değirmenlik hazırlık maçında mağlup

İzmit Kartepe’de hazırlık kampında bulunan birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün akşam yaptığı hazırlık karşılaşmasını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Fujairah Dubai takımı ile karşılaşan Miracle Değirmenlik sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Yarın Kartepe kampının altıncı gününe girecek olan Miracle Değirmenlik Pazar günü Elazığspor ile yapacağı hazırlık maçı ile birlikte bir haftalık İzmit Kartepe kampını tamamlamış olacak.
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