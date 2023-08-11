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Miracle Değirmenlik hazırlık maçında mağlup

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Miracle Değirmenlik hazırlık maçında mağlup
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İzmit    Kartepe’de hazırlık kampında bulunan birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün akşam yaptığı hazırlık karşılaşmasını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Fujairah Dubai takımı ile karşılaşan Miracle Değirmenlik sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Yarın Kartepe kampının altıncı gününe girecek olan Miracle Değirmenlik Pazar günü Elazığspor ile yapacağı hazırlık maçı ile birlikte bir haftalık İzmit Kartepe kampını tamamlamış olacak.
 
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