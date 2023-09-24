Miracle Değirmenlik farklı başladı

AKSA Birinci ligin ilk hafta karşılaşmasında Miracle Değirmenlik deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. Kasım(3), Hüseyin Deynekli ve Semih’in golleri ile Batı deplasmanından 5 golle dönen Miracle Değirmenlik ilk haftayı lider kapattı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp

HAKEMLER: Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Halil Atlar.

BAF ÜLKÜ YURDU: Ali Kurt, Hasan, Ahmet Çakır(DK 58 Hasan Bucak), Ali Yeşim, Emre(DK 57 Aytan), Muhammet Taşçı, Mustafa Çağlar, Rıdvan(DK 75 Osman), Yahya(DK 54 Ahmet Kılıç), Yankı, Yusuf(DK 83 Mehmet).

MİRACLE DEĞIRMENLİK: Hasan, Hüseyin Sadıklar(DK 69 Ulaş), Yasin, Halil(DK 84 Cahit), Hasan Ulukök, Semih, Fırat(DK 83 Murat) , Şükrü( DK 59 İlyas), Hüseyin Deynekli, Kasım, Adi(DK 69 Kağan).

GOLLER: DK 45+5 pen, 73, 87 Kasım, DK 49 Hüseyin Deynekli, DK 88 Semih(Miracle Değirmenlik).



AKSA Birinci ligin ilk hafta karşılaşmasında Miracle Değirmenlik deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı

3.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün yerden ortasında topa kimse dokunamadı.

6.DK: Bir başka çabuk gelişen Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü’nün ceza alanı dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

7.DK: Bu kez sağ kanattan gelişen konuk takım Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına kendi topu ile giren Şükrü’nün vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

8.DK: Semih ile Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta bu oyuncunun arka direğe kestiği top yandan dışarı gitti.

10.DK: Sol kanattan gelişen ev sahibi takım Baf Ülkü Yurdu atağında ceza alanına giren Mustafa Çağlar’ın yerden sert ortasını kaleci Hasan Piro yatarak önledi.

23.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında topla buluşan Mustafa Çağlar’ın yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

43.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün sert ve etkili vuruşunu kaleci Ali güçlükle önledi.

45+5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü Baf Ülkü Yurdu ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince konuk takıl penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım takımını öne geçirdi.0-1

49.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Fırat’ın ara pasında Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.0-2

54.DK: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta Kasım’ın yerden plase vuruşunu kaleci kornere çeldi.

62.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında yapılan ortada Aytan’ın etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro yatarak önledi.

73.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Ulaş’ın ortasında savunma ile kaleci anlaşmazlığını iyi değerlendiren Kasım farkı üçe çıkardı.0-3

78.DK: Baf Ülkü Yurdu’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışından Osman’ın vuruşunu kaleci Hasan kornere çeldi.

87.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin güzel pasında Kasım akıllı bir gole imza attı.0-4

88.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih farkı beşe çıkardı.0-5

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın farklı galibiyetiyle sona erdi.

