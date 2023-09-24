Miracle Değirmenlik farklı başladı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp
HAKEMLER: Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Halil Atlar.
BAF ÜLKÜ YURDU: Ali Kurt, Hasan, Ahmet Çakır(DK 58 Hasan Bucak), Ali Yeşim, Emre(DK 57 Aytan), Muhammet Taşçı, Mustafa Çağlar, Rıdvan(DK 75 Osman), Yahya(DK 54 Ahmet Kılıç), Yankı, Yusuf(DK 83 Mehmet).
MİRACLE DEĞIRMENLİK: Hasan, Hüseyin Sadıklar(DK 69 Ulaş), Yasin, Halil(DK 84 Cahit), Hasan Ulukök, Semih, Fırat(DK 83 Murat) , Şükrü( DK 59 İlyas), Hüseyin Deynekli, Kasım, Adi(DK 69 Kağan).
GOLLER: DK 45+5 pen, 73, 87 Kasım, DK 49 Hüseyin Deynekli, DK 88 Semih(Miracle Değirmenlik).
AKSA Birinci ligin ilk hafta karşılaşmasında Miracle Değirmenlik deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı
3.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün yerden ortasında topa kimse dokunamadı.
6.DK: Bir başka çabuk gelişen Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü’nün ceza alanı dışından vuruşunda top üstten auta gitti.
7.DK: Bu kez sağ kanattan gelişen konuk takım Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına kendi topu ile giren Şükrü’nün vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
8.DK: Semih ile Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta bu oyuncunun arka direğe kestiği top yandan dışarı gitti.
10.DK: Sol kanattan gelişen ev sahibi takım Baf Ülkü Yurdu atağında ceza alanına giren Mustafa Çağlar’ın yerden sert ortasını kaleci Hasan Piro yatarak önledi.
23.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında topla buluşan Mustafa Çağlar’ın yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.
43.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün sert ve etkili vuruşunu kaleci Ali güçlükle önledi.
45+5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü Baf Ülkü Yurdu ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince konuk takıl penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım takımını öne geçirdi.0-1
49.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Fırat’ın ara pasında Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.0-2
54.DK: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta Kasım’ın yerden plase vuruşunu kaleci kornere çeldi.
62.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında yapılan ortada Aytan’ın etkili vuruşunu kaleci Hasan Piro yatarak önledi.
73.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Ulaş’ın ortasında savunma ile kaleci anlaşmazlığını iyi değerlendiren Kasım farkı üçe çıkardı.0-3
78.DK: Baf Ülkü Yurdu’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışından Osman’ın vuruşunu kaleci Hasan kornere çeldi.
87.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin güzel pasında Kasım akıllı bir gole imza attı.0-4
88.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih farkı beşe çıkardı.0-5
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın farklı galibiyetiyle sona erdi.
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