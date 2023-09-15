Minikler Yonpaş Arena’da buluşacak

Süper Lig ekibi Dumlupınar Futbol Akademisi, 5 futbol akademisinin katılımıyla U9 kategorisinde turnuva organize etti.
Yonpaş Arena’da bugün gerçekleştirilecek olan U9 Futbol Turnuvasında, Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Çetinkaya, Gönyeli ve Değirmenlik U9 Takımları mücadele edecekler.
U9 Futbol Turnuvası saat 16:30’da başlayacak
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