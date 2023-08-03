MHK heyeti, 2023 – 2024 sezonu Yaz seminerine katıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF – MHK), Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (TFF – MHK)’nın 2023 – 2024 sezonu Yaz seminerine katıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, hakem eğitmenleri ve hakemlerin katılımıyla İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen, seminere KTFF – MHK başkanı Sadık Özbilgehan, eğitim sorumlusu Derviş Atakan ve hakemler Hakan Ünal ile İsmail Ercan da katıldı.

Sadık Özbilgehan ve Derviş Atakan, Yaz semineri içerisinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde 2 federasyon MHK’ları arasında yapılacak ortak etkinlikleri konuştular.

