Mevlevi, koltuğunu korudu

BTM 2. Lig 2. Grup mücadelesinde lider Mevlevi konuk ettiği güçlü rakibi Kalkanlı’yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan ve Olgun Canik’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, ev sahibi Mevlevi takipçisi Kalkanlı’yı 4-3 mağlup ederek liderlik koltuğunu korumayı başardı.

