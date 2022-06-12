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Mevlevi, koltuğunu korudu

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Mevlevi, koltuğunu korudu
BTM 2. Lig 2. Grup mücadelesinde lider Mevlevi konuk ettiği güçlü rakibi Kalkanlı’yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan ve Olgun Canik’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, ev sahibi Mevlevi takipçisi Kalkanlı’yı 4-3 mağlup ederek liderlik koltuğunu korumayı başardı.
 
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