Mesut Özil 1 ay yok

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil´in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi.
Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
DERBİDE YOK
1 aydan önce iyileşmesi beklenmeyen Mesut Özil'in 21 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi.