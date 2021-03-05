Mesut Özil 1 ay yok

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil´in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi.

Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DERBİDE YOK

1 aydan önce iyileşmesi beklenmeyen Mesut Özil'in 21 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.



