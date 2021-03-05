banner583
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
6 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
25 0
 
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
470 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
118 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
58 0
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
60 0
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
14 0
banner529
banner570

Mesut Özil 1 ay yok

banner476

Mesut Özil 1 ay yok

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil´in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi.
Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
DERBİDE YOK
1 aydan önce iyileşmesi beklenmeyen Mesut Özil'in 21 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
 
 

banner342
Etiketler; #Mesut Özil #Fenerbahçe
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.