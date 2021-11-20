Mesarya’yı defansı güldürdü

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
Mesarya: Hasan Piro, Abdullah, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı(Dk.85 Hüseyin Adal), Mustafa Yaşınses, Kadir (Dk.58 Okan), Oğuzhan (Dk.58 Salahi), Sinan, Joseph(Dk.84 Mehmet Burçaklı), Yusuf
Cİhangir: Hasancan, Nurettin, Musa(Dk.46 Selçuk), Hakan Karacaoğlu, Mishali,Muhittin, Barkın, Taner, Berkem, Berhan (Dk.71 Tacettin), Zihni
Goller: 16.Dk Yusuf, 61.Dk Sinan- 38.Dk Mishali (Cihangir)
AKSA Süper Lig'de 10.hafta Mesarya derbisinde ligin iki güçlü ekibi Mesarya ile Cihangir kozlarını 100. Yıl Stadında paylaştı.
Futbolumuzun genç jenerasyon teknik adamlarını karşı karşıya getiren karşılaşmayı ev sahibi Mesarya 2-1 kazanmayı başardı. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Yusuf Altıner ve Sinan Öğüt kaydederken, Cihangir'de Lungelo Mtshalıe'nin golü takımına puan kazandırmadı.
Dk 16: İbrahim Çıdamlı'nın kullandığı köşe vuruşunda defanstan ileriye çıkan Yusuf'un kafası ağlara gitti. Mesarya 1 – 0 Cihangir
Dk 38 : Serbest vuruşta Hakan'ın ortasını Mishali ağlara gönderdi. Mesarya 1 -1 Cihangir
Dk 59 Cihangir savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topta ceza alanına yapılan ortaya savunmadan ileriye çıkan Sinan kafa ile golü attı. Mesarya 2- 1 Cihangir
Bu sonuçla Mesarya takımı puanını 16'ya yükseltip rakibinin üzerine çıkarken, Cihangir 15 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Mesarya, Hamitköy deplasmanına konuk olurken, Cihangir de kendi evinde Küçük Kaymaklı'yı ağırlayacak.
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