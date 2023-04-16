Mesarya’dan şampiyonluk izni çıkmadı

Aksa Süper Lig lider Mağusa Türk Gücü’nün kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Mesarya deplasmanından 2-2’lik skorla ayrılınca şampiyonluk haftaya kaldı

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Sertan Alkın, Halil Canaloğlu

Mesarya: Mehmet Özeralp, Okan, Hüseyin (75.Dk Mustafa Ayker), Oğuzhan, Nevzat (90.Dk Can), Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Eray, Yusuf Altıner

MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü (81.Dk Baran), Isaac (46.Dk Mustafa Yaşınses), Yusuf Beyazi, Mustafa Salk, Mehmet Erol, Atay (46.Dk Pote), Lawrance (46.Dk Ünal), Bünyamin, Şenol

Kırmızı kart: 15.Dk Mehmet Erol (MTG)

Goller: 31 ve 70.Dk Debouto (Mesarya)- 33.Dk Mustafa Salk, 65.Dk Ünal (MTG)



AKSA Süper Ligin 26. Haftasında Mesarya, lider Mağusa Türk Gücü’nü Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti.

Her 2 takımın da önemli eksiklerle çıktığı maça 2 takım da hızlı başladı. Mehmet Erol’un 15. dakikada direk kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı. Mesarya bundan yararlanarak Debuto ile 1 – 0 öne geçti. 33’te Mustafa Salk skoru 1 – 1 yaptı.

Devre arasında yaşanan gerginlik sonrasında 65’te Mağusa Türk Gücü penaltı kazandı. Şenol’un vuruşu kaleci Mehmet’ten dönerken, Ünal topu tamamladı. 1 – 2 70’te Debouto’nun golüyle skor belirlendi. 2 – 2



