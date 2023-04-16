Mesarya’dan şampiyonluk izni çıkmadı

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Sertan Alkın, Halil Canaloğlu
Mesarya: Mehmet Özeralp, Okan, Hüseyin (75.Dk Mustafa Ayker), Oğuzhan, Nevzat (90.Dk Can), Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Eray, Yusuf Altıner
MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü (81.Dk Baran), Isaac (46.Dk Mustafa Yaşınses), Yusuf Beyazi, Mustafa Salk, Mehmet Erol, Atay (46.Dk Pote), Lawrance (46.Dk Ünal), Bünyamin, Şenol
Kırmızı kart: 15.Dk Mehmet Erol (MTG)
Goller: 31 ve 70.Dk Debouto (Mesarya)- 33.Dk Mustafa Salk, 65.Dk Ünal (MTG)
AKSA Süper Ligin 26. Haftasında Mesarya, lider Mağusa Türk Gücü’nü Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti.
Her 2 takımın da önemli eksiklerle çıktığı maça 2 takım da hızlı başladı. Mehmet Erol’un 15. dakikada direk kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı. Mesarya bundan yararlanarak Debuto ile 1 – 0 öne geçti. 33’te Mustafa Salk skoru 1 – 1 yaptı.
Devre arasında yaşanan gerginlik sonrasında 65’te Mağusa Türk Gücü penaltı kazandı. Şenol’un vuruşu kaleci Mehmet’ten dönerken, Ünal topu tamamladı. 1 – 2 70’te Debouto’nun golüyle skor belirlendi. 2 – 2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.