banner913
banner932
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
75 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
107 0
 
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
398 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
20 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
30 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
20 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
24 0
banner964

Mesarya’dan kaleye genç transfer

banner476

banner825
Mesarya’dan kaleye genç transfer
Süper Lig ekiplerinden Mesarya alt yapısına da transferler yaparak genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Mesarya, liglere katılmayan Görneç’ten genç kaleci Hasan Demiryege’yi kadrosuna kattı. Bonservisli olarak transfer edilen 17 yaşındaki genç kaleci sarı kırmızılı formayı giyecek.
Transfer Mesarya Kulübü’nün sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“AİLEMİZE HOŞGELDİN Hasan Demiryege. Geçen yıl takımımızda kiralık olarak oynayan kalecimizin bonservisli olarak transferi gerçekleşmiştir. Genç kalecimize formamız altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.