Mesarya’dan kaleye genç transfer

Süper Lig ekiplerinden Mesarya alt yapısına da transferler yaparak genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Mesarya, liglere katılmayan Görneç’ten genç kaleci Hasan Demiryege’yi kadrosuna kattı. Bonservisli olarak transfer edilen 17 yaşındaki genç kaleci sarı kırmızılı formayı giyecek.

Transfer Mesarya Kulübü’nün sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“AİLEMİZE HOŞGELDİN Hasan Demiryege. Geçen yıl takımımızda kiralık olarak oynayan kalecimizin bonservisli olarak transferi gerçekleşmiştir. Genç kalecimize formamız altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz.”

