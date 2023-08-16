Mesarya’da yeniler imzaladı

Süper Lig ekibi Mesarya Spor Kulübü geçtiğimiz gün anlaşmaya vardığı Mert Ateş ve İbrahim Güler’e dün resmi imzaları attırdı.
Birinci Lig ekibi Hamitköydefansının başarılı isimlerinden Mert Ateş kiralık olarak, İbrahim Güler ise bonservisli olarak Mesarya takımına transfer oldular.
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