Mesarya’da alt yapı Umut Güden’e emanet

İbrahim DALOĞLU

Süper lig ekibi Mesarya alt yapıyı genç çalıştırıcı Umut Güden’e emanet etti. Genç teknik adamla her konuda anlaşan Mesarya alt – yapı koordinatörlüğüne Umut Güden’i getirdi.

Mesarya Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Mesarya Kulübümüz altyapıdan sorumlu Genel Koordinatörlük görevi için Sn. Umut Güden hocamızı göreve getirmiştir.. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz..

