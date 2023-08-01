Mesarya’da alt yapı Umut Güden’e emanet

İbrahim DALOĞLU
Süper lig ekibi Mesarya alt yapıyı genç çalıştırıcı Umut Güden’e emanet etti. Genç teknik adamla her konuda anlaşan Mesarya alt – yapı koordinatörlüğüne Umut Güden’i getirdi.
Mesarya Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“Mesarya Kulübümüz altyapıdan sorumlu Genel Koordinatörlük görevi için Sn. Umut Güden hocamızı göreve getirmiştir.. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz..
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