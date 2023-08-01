banner913
banner932
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
74 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
107 0
 
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
398 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
20 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
30 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
20 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
24 0
banner964

Mesarya’da alt yapı Umut Güden’e emanet

banner476

banner825
Mesarya’da alt yapı Umut Güden’e emanet
İbrahim DALOĞLU
Süper lig ekibi Mesarya alt yapıyı genç çalıştırıcı Umut Güden’e emanet etti. Genç teknik adamla her konuda anlaşan Mesarya alt – yapı koordinatörlüğüne Umut Güden’i getirdi.
Mesarya Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“Mesarya Kulübümüz altyapıdan sorumlu Genel Koordinatörlük görevi için Sn. Umut Güden hocamızı göreve getirmiştir.. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz..
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.